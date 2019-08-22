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برشلونة يعوض سان جيرمان من أجل نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:12 ص
برشلونة يعوض سان جيرمان من أجل نيمار
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طرح مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، حلا جديدا من أجلل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن البلوجرانا عرض التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بالموسم الثاني، لتعويض الفريق الباريسي الأموال التي دفعها نظير التعاقد مع اللاعب من برشلونة والتي وصلت إلى 220 مليون يورو في عام 2017.


وأضافت الصحيفة، أن البي إس جي، رفض العرض الأول من برشلونة، باستعارة اللاعب لمدة عام مع أحقية الشراء والتنازل عن خدمات ثنائي من الفريق الكتالوني.


وأعلن دا سيلفا، عدم استمراره داخل جدران حديقة الأمراء، والإفصاح عن رغبته بالرحيل بالصيف الحالي.
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