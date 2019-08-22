ننشر الشروط والأوراق المطلوبة لفرص عمل في ديوان عام محافظة الدقهلية

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اصدرت محافظة الدقهلية اعلانا عن حاجتها لتعيين ٥٠ مهندسًا شعبة مدني وعمارة و٧ سائقين لمدة ٩ أشهر على حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام للمحافظة.



وأوضحت المحافظة، في بيان لها، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة مهندس، وهي أن يكون عضوا في بنقابة المهندسين "مدنى- عمارة" لدية خبرة لا تقل عن ٣ سنوات، وأن يكون من أبناء محافظة الدقهلية.



وكشف بيان المحافظة الأوراق المطلوبة لشغل تلك الوظيفة، والتي تتضمن "صورة شهادة المؤهل وصورة من كارنية النقابة ساري، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية موجهه لديوان عام المحافظة، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، وصورة من شهادة الخبرة لا تقل عن ٣ سنوات".



وأشار البيان إلى أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظيفة سائق "أن يكون عمره من ٢٥ حتى ٣٥ سنة، حاصل على رخصة مهنية درجة أولى أو ثانية أو ثالثة، وأن يكون من أبناء محافظة الدقهلية، لديه خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في هذا المجال، وأن يكون حسن السير والسلوك واجتياز الاختبارات، ومن بينها القراءه والكتابه".



واوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق، عبارة عن "بطاقة الرقم القومى ساريه وصورة الرخصة سارية وصحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة خبرة والموقف من التجنيد".



يشار إلى أن التقدم لشغل الوظائف باسم السكرتير العام للمحافظة، مرفقا بها المستندات المطلوبة لتسليمها لقسم التعيينات بإدارة الموارد البشرية في موعد أقصاه ٩ سبتمبر المقبل.