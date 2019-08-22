تجديد حبس قاتلة شقيقتها في الدقهلية

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أمر قاضي المعارضات لمحكمة بلقاس الجزئية، بتجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل شقيقتها الصغرى بعزبة "أبو عشري" مركز الستاموني 15 يوما، على ذمة التحقيقيات بعد اعترافها بإرتكاب الواقعة.



وكانت "دنيا "، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، إعترفت بقتل شقيقتها "جنى عادل محمد أبو شعيشع"، 5 سنوات، بعد 4 أيام من البحث وتوسيع دائرة الشك، وأكدت خلال التحقيقات أنها قتلتها بسبب غيرتها منها وشعورها باضطهاد والدها لها وتفضيلها عنها.



وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستامونى من أهالي عزبة أبو عشري التابعة للمركز بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بالعزبة



انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد الجندي، رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفلة المذبوحة "جنى عادل محمد أبو شعيشع"، 5 سنوات، وبها آثار ذبح من الرقبة.



وبسؤال والدها أكد أنه تركها بالمنزل وعندما عاد فوجئ باختفائها، وظل يبحث عنها مع الأهالي حتى عثر عليها الأهالي مذبوحة بإحدى العشش القريبة من المنزل نافيا وجود أي خلافات مع أحد.



وبإخطار النيابة العامة انتقل عمرو ضيف رئيس نيابة بلقاس إلى مكان الحادث، حيث جرى مناظرة جثة الطفلة، وقرر نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرح بتسليم الجثمان لذويها عقب التشريح.



وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "دنيا"، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، الشقيقة الكبرى للطفلة، بعد قيامها باستدراج شقيقتها وذبحها بسكين والتخلص منها داخل إحدى العشش.



وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الطفلة المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان السكين المستخدم في الواقعة.



وقالت بمحضر الشرطة، إن والدها دائمًا يفضل شقيقتها الصغرى عنها ودائمًا يعاقبها بالضرب لو قامت بالهزار مع شقيقتها الكبرى أو نهرها في أي تصرف وهو ما دفعها للتخلص منها.