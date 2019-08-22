محافظ الدقهلية يطالب التنفيذيين بسرعة استرداد حقوق الدولة وتيسير إجراءات التقنين

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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح مع المواطنين في إطار القانون وبما يضمن تيسير الإجراءات.



ووجه شاروبيم بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات علي الراغبين في تقنين الأراضي وحل أى مشكلات، وأكد على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات علي أراضي وأملاك الدولة،والتعامل بحسم مع كافة حالات التعدى.



وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة تكثيف عمل رؤساء المراكز والمدن والأحياء في متابعة ملف التقنين واسترداد الأراضى وإزالة أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها والإنتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة.



وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين،وطالب بعدم عودة أى تعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى هذا الشأن.



وشدد شاروبيم على ضرورة تكثيف الإعلان في جميع الجهات والمصالح وفي كافة الشوارع والميادين بالقرى والمدن لتعريف المواطنين بقواعد تقنين الأوضاع وشروط التصالح والمستندات المطلوبة وجهات التعامل مع المواطنين.