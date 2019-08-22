أستاذ اقتصاد: الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري ليست مجاملة لمصر
الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:01 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الشهادات الدولية عن الاقتصاد المصري ليست مجاملة لمصر، ولكن هذه المؤسسات مسئولة عن محافظ استثمارات ضخمة جدا في العالم.
وتابع "سليمان"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك مستثمرين ينتظرون تقارير هذه المؤسسات لي يتخذوا قراراتهم بالاستثمار في بلدان معينة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن تقرير مؤسسة "مورجان ستانلي"، الأخير صنف الاقتصاد المصري على أنه أفضل الأسواق الناشئة، بمعدل نمو هو الثالث على العالم، والأول في الشرق الأوسط.
وتابع "سليمان"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك مستثمرين ينتظرون تقارير هذه المؤسسات لي يتخذوا قراراتهم بالاستثمار في بلدان معينة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن تقرير مؤسسة "مورجان ستانلي"، الأخير صنف الاقتصاد المصري على أنه أفضل الأسواق الناشئة، بمعدل نمو هو الثالث على العالم، والأول في الشرق الأوسط.
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