سارة نخلة: بفكر البس البالطو وارجع تانى دكتورة





أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة ، عن المهنة التي كانت تمارسها قبل الالتحاق بالعمل الفنى، وذلك عبر صفحتها على موقع "انستجرام".





ونشرت سارة نخلة صورة من داخل صيدلية، وعلقت "وحشتني الصيدلية وريحة الادوية وبفكر البس البالطو وارجع تانى دكتورة ايه رايكم".





يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل "حكايتي"، وعرض خلال السباق الرمضانى الماضي.



