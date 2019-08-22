سارة نخلة: بفكر البس البالطو وارجع تانى دكتورة
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:56 ص
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة، عن المهنة التي كانت تمارسها قبل الالتحاق بالعمل الفنى، وذلك عبر صفحتها على موقع "انستجرام".
ونشرت سارة نخلة صورة من داخل صيدلية، وعلقت "وحشتني الصيدلية وريحة الادوية وبفكر البس البالطو وارجع تانى دكتورة ايه رايكم".
يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل "حكايتي"، وعرض خلال السباق الرمضانى الماضي.
"حكايتي" بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وأحمد صلاح حسني، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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