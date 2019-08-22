1.4 مليون مشاهدة لـ كليب باي باي لـ صابر الرباعي

تخطى كليب «باي باي» لـ التونسي صابر الرباعي، حاجز المليون مشاهدة، محققا مليونا و400 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، في 4 يوليو الجاري.









أغنية «باي باي» سبق وطرحتها روتانا، منفردة في أول شهر يونيو الماضي، لتكون أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج: وليد ناصف.









كليب «باي باي»، ضمن ألبوم صابر الرباعي الجديد «صابر الرباعي 2019»، الذي تم طرحه عبر تطبيق Deezer للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المتاجر الإلكترونية، وسوق الـ CD، يوم الأربعاء 3 يوليو.





يضم الألبوم 10 أغاني بلهجات مختلفة (مصري، خليجي)، وهم: «باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي، غشاش، ليلة من العمر، طول حياتي، مغيار، تذكروني، أين أذهب».



