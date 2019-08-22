"الكهرباء": نتجه للاستغناء عن قراءة العدادات
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:42 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه تم تركيب 8.3 مليون عداد مسبق الدفع من إجمالي 30 مليون مشترك.
وأضاف "حمزة"، في لقاء مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن سرقة التيار الكهربائي تم تغليظ عقوبتها، ولكن سرقة التيار من أعمدة الإنارة أمر يخص المحليات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن سرقة التيار الكهربائي من المنزل تختص بها شرطة الكهرباء، والضبطيات القضائية، التي ترصد أي تجاوز وهناك عقوبة مغلظة جدا فيها، تصل للحبس والغرامة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى الاستغناء عن قراءة العدادات والاعتماد على العدادات الذكية، موضحا أنه تم التعاون مع شركة مدنية للقيام بقراءة العدادات القديمة التي مازالت تعمل.
وأضاف "حمزة"، في لقاء مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن سرقة التيار الكهربائي تم تغليظ عقوبتها، ولكن سرقة التيار من أعمدة الإنارة أمر يخص المحليات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن سرقة التيار الكهربائي من المنزل تختص بها شرطة الكهرباء، والضبطيات القضائية، التي ترصد أي تجاوز وهناك عقوبة مغلظة جدا فيها، تصل للحبس والغرامة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى الاستغناء عن قراءة العدادات والاعتماد على العدادات الذكية، موضحا أنه تم التعاون مع شركة مدنية للقيام بقراءة العدادات القديمة التي مازالت تعمل.
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