نص مليون مشاهدة على يوتيوب لـ أغنية هيثم شاكر "لحقتيني"

اقتربت أغنية "لحقتينى" للنجم هيثم شاكر بعد أيام قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب" من نصف مليون مشاهدة، لتستمر فى حصد النجاحات، وهي الأغنية التي كتبها نادر عبد الله، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.









من ناحية أخرى تصدر ألبوم الفنان هيثم شاكر "معرفة قديمة" قائمة أى تيونز لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.







