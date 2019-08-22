ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نص مليون مشاهدة على يوتيوب لـ أغنية هيثم شاكر "لحقتيني"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:35 ص
نص مليون مشاهدة على يوتيوب لـ أغنية هيثم شاكر لحقتيني
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
اقتربت أغنية "لحقتينى" للنجم هيثم شاكر بعد أيام قليلة من طرحها على موقع "يوتيوب" من  نصف مليون مشاهدة، لتستمر فى حصد النجاحات، وهي الأغنية التي كتبها  نادر عبد الله، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.


من ناحية أخرى تصدر ألبوم الفنان هيثم شاكر  "معرفة قديمة" قائمة أى تيونز لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.


ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى"ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
3
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
4
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا