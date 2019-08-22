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مدحت يوسف: إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 7.5 مليار قدم مع نهاية العام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:33 ص
مدحت يوسف: إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 7.5 مليار قدم مع نهاية العام
الدكتور مدحت يوسف
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، إن إعلان وزارة البترول أنهم سبقوا الزمن بـ4 أشهر في إنتاج حقل ظهر، يعتبر إنجاز تاريخي.

وأضاف "يوسف"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه لأول مرة يتم إنتاج هذه الكمية من حقل واحد، وهي 2.7 مليار قدم.

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: "والله الناس دي تستاهل كل خير.. وبذلوا جهد كبير"، موضحا أن حقل ظهر سوف يصل إنتاجه إلى 3 مليار قدم مع نهاية العام، وسوف يصل إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى 7.5 مليار قدم مع نهاية العام.
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