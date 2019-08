مع جورج كلوني.. ديفيد أويلو ينضم لفريق عمل فيلم Good Morning, Midnight

انضم النجم العالمي ديفيد أويلو لفريق عمل فيلم " Good Morning, Midnight " الذي يقوم ببطولته وإخراجه نجم هوليود الشهير جورج كلوني ، وحسب موقع " Variety " فإنه لم يكشف حتى الآن عن الدور الذي سيقدمه النجم الشهير.