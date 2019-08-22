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مع جورج كلوني.. ديفيد أويلو ينضم لفريق عمل فيلم Good Morning, Midnight

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:27 ص
مع جورج كلوني.. ديفيد أويلو ينضم لفريق عمل فيلم Good Morning, Midnight
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الفجر الفني
 
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انضم النجم العالمي ديفيد أويلو لفريق عمل فيلم " Good Morning, Midnight " الذي يقوم ببطولته وإخراجه نجم هوليود الشهير جورج كلوني ، وحسب موقع " Variety " فإنه لم يكشف حتى الآن عن الدور الذي سيقدمه النجم الشهير.

 
يذكر أن ديفيد أويلو قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ، ومن أبرزها " Red Tails " و "The Paperboy " و " Jack Reacher " و " Interstellar " و " Five Nights in Maine " و " A United Kingdom " و " Queen of Katwe " ، وغيرهم .
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