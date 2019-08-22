خبير أمن معلومات يكشف عن دور الاستخبارات الغربية في شركات التكنولوجيا
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:25 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن معلومات، إن الشركات التكنولوجية الكبيرة بدأت شركات ناشئة، واستثمرت فيها شركات تعتبر أذرع للاستخبارات الغربية، لأنهم كانوا يعلمون أن القرن الـ21 هو قرن المعلومات.
وأضاف "الجندي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه بعد ظهور مواقع مثل "يوتيوب" والسوشيال ميديا، أتاحت لهم معرفة سلوك المستخدمين، وهذا أفادهم بشكل كبير في الجانب الاقتصادي، وحققوا أرباح ضخمة من الإعلانات.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن هذه المواقع تجمع معلومات عن الأشخاص، موضحا أن المشكلة ليس في المعلومات ولكن في تحليلها وطريقة الاستفادة بها.
وأضاف "الجندي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه بعد ظهور مواقع مثل "يوتيوب" والسوشيال ميديا، أتاحت لهم معرفة سلوك المستخدمين، وهذا أفادهم بشكل كبير في الجانب الاقتصادي، وحققوا أرباح ضخمة من الإعلانات.
وتابع خبير أمن المعلومات، أن هذه المواقع تجمع معلومات عن الأشخاص، موضحا أن المشكلة ليس في المعلومات ولكن في تحليلها وطريقة الاستفادة بها.
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