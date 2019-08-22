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رسمياً.. أحمد عبد البديع مديرا لقطاع الناشئين بنادي بني مزار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:10 ص
رسمياً.. أحمد عبد البديع مديرا لقطاع الناشئين بنادي بني مزار
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سالم خليل
 
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قرر مجلس إدارة نادي بني مزار برئاسه المهندس محمود سعد تعيين احمد عبد البديع مديرا لقطاع الناشئين بنادي بني مزار انطلاقا من الموسم الكروي الجديد 2019\2020.


وفي تصريحاته للفجر قال أحمد عبد البديع بأنه يسعي الي صياغه قطاع الناشئين موضحا بأن هذه الفكره تبناها المهندي محمود سعد رئيس مجلس إدارة نادي بني مزار وذلك من أجل التجنب شراء لاعبون كثيرون وان الشراء سيكون في أضيق الحدود مشيرا إلى أن يسعي الي الاعتماد على قطاع الناشئين بشكل كبير لانه مستقبل النادي.


وذكر عبدالبديع بأنه يسعي لخوض لقاءات وديه مع انديه كبيره من أجل الاستفاده الي جانب العمل على تسويق لاعبي بنى مزار.


يذكر أن عبدالبديع قام بتدريب كل من نادي بني مزار ونادي غارب ومركز شباب مطاي ونادي المنيا لمواليد97.

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