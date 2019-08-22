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صاحب مصنع للألواح الكهربائية: حصلت على 700 ألف من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:09 ص
صاحب مصنع للألواح الكهربائية: حصلت على 700 ألف من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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نعيم يوسف
 
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قال خالد واكد، صاحب أحد مشروعات تصنيع الألواح الكهربائية، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعده بشكل كبير، وحصل منه على مبلغ 700 ألف جنيه.

وأضاف واكد، خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن الجهاز ساعده أيضا في مسألة المقارنة بين عروض الأسعار للماكينات الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الأمر استغرق حوالي ثلاثة أشهر، موضحا أنه يتناقش معهم حاليا على مشروع أكبر، وقام بتشجيع أشخاص آخرين لكي يصنعوا داخل مصر.
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