مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 22 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباريات الدوري السعودي للمحترفين في جولته الأولى.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي، مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين” الجولة الأولى

النصر x ضمك، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.





الأهلي x العدالة، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.





الدوري القطري “الجولة الأولى”

الغرافة x الشحانية، تقام المباراة في تمام 04:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و05:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD.





السيلية x الخور، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD.





كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” الجولة الثانية “المجموعة الثانية”

شبيبة الساورة الجزائري x أساس تيليكوم الجيبوتي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 4.





فومبوني كلوب من جزر القمر x البنزرتي التونسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





كأس الخليج العربي الإماراتي “الجولة الأولى”

عجمان x حتا، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 1، أبوظبي الرياضية HD 3.





الجزيرة x خورفكان، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 2، أبوظبي الرياضية HD 2.





بني ياس x الشارقة، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 1، أبوظبي الرياضية HD 2.