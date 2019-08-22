جمال عبد الناصر يعود لتصوير "بلا دليل" بعد قضاء فريضة الحج

يعود الفنان جمال عبد الناصر إلى تصوير مشاهده فى مسلسل جديد "بلا دليل"، يوم السبت المقبل، وذلك بعدما حصل على إجازة بسبب أداء فريضة الحج، ومن المقرر أن يكون التصوير داخل إحدى فيلات فى منطقة الهرم.

يشار إلى أن آخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ونهال عنبر.



