96 ساعة على طرح الموسم الجديد من Peaky Blinders والجمهور يترقب

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح الموسم الخامس والجديد من مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، المقرر طرحه يوم الأحد المقبل عبر الشبكة الإنجليزية الشهيرة bbc.





وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".



