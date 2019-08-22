تعرف على متطلبات الالتحاق في الجامعات التكنولوجية



وأضاف "الحيوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الدراسة في الجامعة والامتحانات ستكون باللغة الإنجليزية.



وتابع أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن الطالب الذي يحصل على 60% في مجمل الامتحانات يكون قد اجتاز الامتحان.



وأشار إلى أن الدراسة في هذه الجامعات تتم بالتعاون مع كوريا، بالإضافة إلى أن جميع البرامج في الجامعة تتم بالتنسيق مع شركات قطاع خاص، لافتا إلى أن المصروفات في المرحلة الأولى والثانية حوالي 8 آلاف جنيها، وفي الثالثة والرابعة تكون حوالي 12 ألف جنيها.

قال الدكتور أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية يجب عليه أن يجتاز اختبار القدرات، وهو اختبار للغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.