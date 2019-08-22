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حمادة هلال ينتهي من تصوير كليب ooh LaLa

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:11 ص
حمادة هلال ينتهي من تصوير كليب ooh LaLa
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الفجر الفني
 
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انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) اسم أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضًا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.


وذلك بعدما شوق حمادة جمهوره عن طريق السوشيال ميديا هذا الأسبوع بخصوص الأغنية بعدما كشف عن اسمها قبل طرحه البرومو الخاص بها.


جدير بالذكر أن حمادة هلال طرح خلال عام 2019 أكثر من أغنية بداية بـ"اشرب شاى" التي حققت نجاحًا كبيرًا وانتهاءً بأغنية "الناس الحلوة" تتر مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج سينرجي، الذى قام ببطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى حيث طرحها على طريقة الفيديو كليب أيضًا.
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