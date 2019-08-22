حمادة هلال ينتهي من تصوير كليب ooh LaLa

انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) اسم أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضًا، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.









وذلك بعدما شوق حمادة جمهوره عن طريق السوشيال ميديا هذا الأسبوع بخصوص الأغنية بعدما كشف عن اسمها قبل طرحه البرومو الخاص بها.







