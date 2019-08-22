أبو يستعد لطرح أحدث أغنياته عيش يا قلبي مع جاما ميوزيك

يستعد المطرب "أبو" والمنتج محمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة "جاما ميوزيك" لطرح أحدث تعاون فنى بينهما وهو بعنوان "عيش يا قلبي" وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم الأحد القادم بفندق فيرمونت نايل سيتى.









وكان الفنان أبو قد انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" تحت إدارة المخرج الكبير فادى حداد، حيث شاركه لأول مرة من لبنان الفنان المسرحي القدير رفيق على أحمد، وكذلك الممثلة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وتم التصوير في مدينة صور جنوب لبنان واستغرق يومان.







