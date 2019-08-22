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مدير "الصحة العالمية": نتعلم من المبادرات الرئاسية الصحية في مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:38 ص
مدير الصحة العالمية: نتعلم من المبادرات الرئاسية الصحية في مصر
الدكتور تيدروس أدهانوم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأمراض المتنامية في العالم أهمها أمراض الأوعية الدموية والسكري، والسرطانات، وهي التي تواجهها مصر.

وأضاف "أدهانوم"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هناك أمراض كبرى مثل الملاريا، والإيدز، وفيروس سي، وهناك مشاكل كبرى مثل مقاومة البكتريا.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تعمل مع مصر في دعم المبادرات الرئاسية الصحية، ليس فقط لدعمها، ولكن لكي نتعلم منها.

وأكد، أن فحص 60 مليون شخص في مبادرة "فيروس سي"، لم يحدث على مستوى العالم، وفحص 28 مليون سيدة في مرض سرطان الثدي أمر كبير أيضا، ونتعلم من هذه العملية ونسعى إلى توثيقها ومشاركتها مع دول آخرى، وإذا استمرت مصر على نفس الوتيرة سوف تقضي على وباء "فيروس سي" قبل أي دولة أخرى.
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