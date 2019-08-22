خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لأول مرة في تدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مرحلة ما قبل الموسم.





ووفقًا لصحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية ، تدرب ميسي مع زملائه في الفريق في الجلسة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء ، وهو التدريب الأول له مع المجموعة بأكملها منذ أن أُصيب في 5 أغسطس الماضي.





وبموجب أوامر مدرب البارسا إرنستو فالفيردي ، عمل ليو ميسي مع زملائه في الدورة التدريبية بعد ظهر اليوم ، ولم يظهر اللاعب أي إزعاج ، بعد العمل المكثف من أجل الشفاء الفردي.





ويرى ليو ميسي النور بالفعل في نهاية النفق وقد بدأ المرحلة الأخيرة من شفائه ، الآن يحتاج فقط لتلقي التصريح الطبي وإتاحة الفرصة لإرنستو فالفيردي للاعتماد عليه ضد ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في الأسبوع الثاني بالليجا ، ومع ذلك ، لم يطمئن فالفيردي بعد على ظهور الليو ضد بيتيس.



