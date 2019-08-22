والد نيمار يثير التكهنات حول مستقبله



أثار والد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التكهنات حول مستقبل نجله بالانتقالات الجارية.





وأقدم والد اللاعب، على متابعة حساب الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





فعلة والد النجم البرازيلي، جعلت الجميع يتنبأ برحيل اللاعب إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات الحالية.