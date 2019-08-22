المجلس السيادي السوداني يعقد اجتماعه الأول

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليمين رئيسًا للمجلس السيادى الذى سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا، وعقد المجلس أول اجتماع له بعد أداء أعضائه القسم أمام عباس على بابكر، رئيس القضاء، ظهر أمس، برئاسة "البرهان" فى القصر الجمهورى، فيما تغيّب محمد الحسن التعايشى عن قوى إعلان الحرية والتغيير.





ويحل المجلس السيادى بديلًا للمجلس العسكرى الانتقالى الذى كان يترأسه البرهان، وحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ويمثل المجلس السيادى أعلى سلطة فى البلاد، لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء، وتأتى هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكرى وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدنى على وثيقة دستورية انتقالية فى 17 أغسطس الجارى.





وأُعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادى مساء أمس الأول بعد تأخير يومين، بسبب اعتذار المرشح الخامس لقوى الحرية والتغيير والبحث عن مرشح بديل، حيث يكون "البرهان" رئيسًا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى فى المرحلة الانتقالية، ويتولى أحد أعضاء المجلس السيادى من المدنيين الفترة المتبقية (18 شهرًا).





ويضم المجلس امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية، كما يشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعى الانتقالى، ويتألف من 6 مدنيين و5 عسكريين، ووفق الجدول الزمنى للفترة الانتقالية من المقرر أن يُعقد أول سبتمبر المقبل أول اجتماع بين المجلسين السيادى والوزراء.





من جانب آخر، تم تعيين نعمات عبدالله محمد خير، قاضيًا للمحكمة العليا بالبلاد، ورئيسًا للقضاء مؤقتًا، خلفًا لـ"بابكر"، لتصبح أول امرأة فى العالم العربى والقارة الأفريقية تصل لهذا المنصب، وتعد الرئيس رقم 17 للسلطة القضائية فى السودان، كما تم تعيين الهادى مكاوى نائبًا عامًّا لجمهورية السودان.