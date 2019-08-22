نجم يوفنتوس يقترب من برشلونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية اقتراب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي برشلونة ويوفنتوس عقدوا اجتماعا الإثنين الماضي تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة الأقرب للحسم بين برشلونة ويوفنتوس حتى الآن هي تبادل اللاعبين خوان ميراندا وماريو ماندزوكيتش.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة ستخدم الناديين، حيث يرغب يوفنتوس في تدعيم مركز الظهير الأيسر في حين يحتاج برشلونة إلى ضم مهاجم جديد من أصحاب الخبرة في الدوري.