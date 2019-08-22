ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسمين صبري مع شقيقها في الجيم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:35 ص
ياسمين صبري مع شقيقها في الجيم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
ظهرت الفنانة ياسمين صبرى مع شقيقها داخل أحد صالات الجيم عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهر شقيق ياسمين صبرى وهو يلتقط فيديو لهما على طريقة السيلفي من المرآة، بعدما قاما بأداء بعض التمارين الرياضية. 

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
3
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
4
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا