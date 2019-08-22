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مياة البحيرة يتعاقد مع حارس غزل المحلة ومهاجم المنصورة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:29 ص
مياة البحيرة يتعاقد مع حارس غزل المحلة ومهاجم المنصورة
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مصطفي الجندي
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياة البحيرة في دعم خطوطه، بمجموعة من اللاعبين الجدد، استعداداً للمشاركة في دوري القسم الثاني.


وشملت قائمة الصفقات الجديدة منتصر نجيب حارس غزل المحلة، السابق، الذي قام بالتوقيع للمياة عن طريق وكيل اللاعبين أحمد سعيد.


كما ضم مسئولو المياة اللاعب أحمد حجاج مهاجم المنصورة، في حضور مجلس الإدارة، وتعاقد مياة البحيرة مؤخراً مع محمد عبد الفتاح لاعب وسط الحمام، إضافة إلى مؤمن سمير ومحمد حمدان ثنائي نادي سموحة، ومروان السيد ظهير أيسر الإتحاد السكندري، عبدالغني عمر ووليد صلاح لاعبا نبروه، ومحمد رفاعي لاعب النصر.


وقام اللاعبين الجدد بالتوقيع لموسمين في حضور محمد صديق نائب رئيس مياه البحيرة وسميرزكي محمد مبروك وأحمد الشرقاوي أعضاء مجلس الإدارة.

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