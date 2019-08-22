تعرف على الجامعات التكنولوجية عقب افتتاح 3 منها



وأضاف "الحيوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الطالب يستطيع إكمال دراسته والحصول على بكالريوس، أو ماجستير أو حتى دكتوراة، دون أن يضطر لعمل معادلة كما كان يحدث.



وتابع أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن التربية والتعليم افتتحت أكثر من مدرسة تكنولوجية تطبيقية، والجامعات التكنولوجية تستكمل هذا المسار.



وأوضح أنه تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، الدراسة بها أربع سنتين، ويستطيع الطالب أن ينهي عامين فقط، ويحصل على شهادة متوسطة، ويستطيع ترك الدراسة ويخرج لسوق العمل، ثم يعود فيما بعد، ويستكمل عامين آخرين إذا أراد ويحصل على شهادة بكالريوس تكنولوجي مهني.

قال الدكتور أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن الجامعات التكنولوجية تتيح للطلبة خريجي الدبلومات الفنية استكمال تعليهم والحصول على شهادة جامعية دون فقدان ما درسوه في التعليم الفني.