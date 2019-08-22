رونالدو يكشف موعد أعتزاله كرة القدم

أكد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى انه قادر على العطاء ولا يفكر مطلقاً فى إعتزال كرة القدم، وانه مازال لديه العديد من الأحلام والطموحات التى يستطيع تقديمها خلال مشواره القادم.





وصرح رونالدو فى مقابلة تليفزيونية لقناة "اى تى فى" البرتغاليه، قائلاً :" أستطيع أن ألعب حتى بعد عامى ال 40 مازال لدى الطموحات وما أقدمه خلال مسيرتى، عليا أن أستمتع بتواجدى فى الملاعب.





وأشار رونالدو انه يلعب كرة القدم للإستمتاع وليس من أجل المال مؤكداً على سعادته فى فريقه يوفنتوس الإيطالى.