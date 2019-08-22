برشلونة يشعل الصراع على نيمار بعرض خرافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قدم عرضًا جديدًا لضم البرازيلى نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة قدم عرضًا جديدًا باستعا رة نيمار لمدة موسمين مع خيار أحقية الشراء في نهاية صيف 2021 بمبلغ قدره 164 مليون يورو.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرسا عرض مؤخرًا على باريس سان جيرمان استعارة نيمار لمدة موسم واحد مع وجود بند لشراؤه مقابل 160 مليون يورو لكن إدارة PSG رفضت العرض.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان كشفت عن رغبتها في التخلي عن خدمات نيمار في حال وصول عرض مناسب.