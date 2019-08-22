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ما حكم دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة؟ الإفتاء تجيب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:50 ص
ما حكم دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة؟ الإفتاء تجيب
دار الإفتاء المصرية
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تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، "هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل قد مات قبلها في نفس المقبرة؟".

وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية بالقول: "يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء".
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