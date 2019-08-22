شهد حالة جدل واسعة.. تمثال الفنان حسن حسني يتصدر تريند تويتر
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:34 ص
الفجر الفني
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صنع أحد الفنانين الشباب، تمثالًا للفنان المصري المخضرم حسن حسني، مما تسبب في تصدره للتغريدات الأكثر رواجا في مصر على موقع تويتر.
ونشر النحات المصري محمود فؤاد صاحب تمثال حسن حسني، مجموعة صور للتمثال، ليبدأ المغردون في إعادة نشر الصور ويصبح التمثال في صدارة الموقع.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بالعمل الفني الذي قام به النحات الشاب، وتقديرهم للفنان المصري الكبير عبر التغريدات.
تجدر الإشارة إلى أن الفنان حسن حسني يعرض له حاليا فيلم "خيال مآته"، وهو من بطولة النجم الكوميدي أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي.
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