المقاومة الإيرانية تنظم مظاهرات في النرويج احتجاجاً على زيارة "ظريف"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:34 ص
محمد سمير
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تنظم الجالية الإيرانية تظاهرات كبيرة، في النرويج اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الخارجية النرويجية.
وتأتي تلك التظاهرات احتجاجاً على التفاوض مع ممثل نظام الملالي، الممثل في وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واعتراضاً على زيارته إلى السويد والنرويج .
وأكدت المقاومة الإيرانية في بيان أن، التفاوض مع "ظريف" خيانة للشعب الإيراني، وتغاضي واضح عن جرائم الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
وتأتي تلك التظاهرات احتجاجاً على التفاوض مع ممثل نظام الملالي، الممثل في وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واعتراضاً على زيارته إلى السويد والنرويج .
وأكدت المقاومة الإيرانية في بيان أن، التفاوض مع "ظريف" خيانة للشعب الإيراني، وتغاضي واضح عن جرائم الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.
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