ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:25 ص
الفجر الرياضي
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توجه فريق الناشئين بنادى سموحة لبودابست وذلك للمشاركة فى البطولة الدولية Garcia fair cup international tournament للجمباز الإيقاعي في الفترة ما بين من22 إلى 24/8 فى إطار استعدادات النادى للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
وتشرف المدربة ساره عبداللطيف على بعثة الفريق الذي يضم كلاً من:-
سنه الشربيني لاعبه الفردي ولاعبات الجماعي هنا احمد طلعت وهنا علبه وملك خفاجي وملك عزمي وماهينور ماجد وهنا وليد.
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