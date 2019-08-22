ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست

توجه فريق الناشئين بنادى سموحة لبودابست وذلك للمشاركة فى البطولة الدولية Garcia fair cup international tournament للجمباز الإيقاعي في الفترة ما بين من22 إلى 24/8 فى إطار استعدادات النادى للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ .



