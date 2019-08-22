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ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:25 ص
ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست
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الفجر الرياضي
 
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توجه فريق الناشئين بنادى سموحة لبودابست وذلك للمشاركة فى البطولة الدولية Garcia fair cup international tournament للجمباز الإيقاعي في الفترة ما بين من22 إلى 24/8 فى إطار استعدادات النادى للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

وتشرف المدربة ساره عبداللطيف على بعثة الفريق الذي يضم كلاً من:-

سنه الشربيني لاعبه الفردي ولاعبات الجماعي هنا احمد طلعت وهنا علبه وملك خفاجي وملك عزمي وماهينور ماجد وهنا وليد.
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