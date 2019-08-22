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مرتضى منصور يكشف آخر التطورات في قناة الزمالك وموعد انطلاقها النهائي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:16 ص
مرتضى منصور يكشف آخر التطورات في قناة الزمالك وموعد انطلاقها النهائي
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الفجر الرياضي
 
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اكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الجديد بشان قناة النادى المنتظر انطلاقها.

مرتضى منصور وعبر تصريحات لبرنامج"الزمالك اليوم" على قناة المحور أن الزمالك حصل على ستديو قناة "دى ام سى" ليكون استديو الزمالك.

وأكد ان الاستديو كبير ومجهز بأحسن الامكانيات، مؤكدا أنه يليق باسم نادى الزمالك، وسيتم انطلاق القناة فى الموعد المحدد لها.

وشدد أن القناة ستكون 24 ساعة لتحقيق حلم جماهير الزمالك فى تواجد منبر اعلامى قوى.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق القناة قبل بداية الدورى خلال منتصف شهر سبتمبر القادم.
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