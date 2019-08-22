مرتضى منصور عن اختيار "الجنايني" : الأهم أن يكون عادلاً وليس زملكاوي
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:10 ص
الفجر الرياضي
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استنكر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحملة على عمرو الجناينى رئيس لجنة اتحاد الكرة لمجرد أنه زملكاوى.
مرتضى منصور وعبر تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، كاشفا أن أى شخص يتولى منصب رياضى فى مصر سيكون منتمى لنادى.
فطاهر أبوزيد والعامرى فاروق وزيرا الرياضة السابقين أهلاوية، وهناك خالد عبد العزيز وحسن صقر زملكاوية، فى النهاية الشارع الرياضى يريد شخص عادل.
وتابع رئيس الزمالك انه يبدو ان هناك احساس بالقهر لمجرد أن عمرو الجناينى زملكاوى ، مؤكدا أن عمرو الجناينى شخص محترم وتم ترشيحه اكثر من مرة للوزارة، مؤكدا أن الجناينى شخص مصرفى دولى ومن المصنفين عالميا.
وأضاف أنه معه مجموعة محترمة مثل محمد فضل وسحر عبد الحق وجمال محمد على.
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