محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات في العمرانية‎ (صور)

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة إشغالات ليلية لرفع مخالفات المقاهي والكافيتريات والمحال بحي العمرانية وذلك لضبط الشارع.





ووجه راشد برفع أي تعديات على حرم الطريق العام، وإزالة أي إشغالات للمنشأت التجارية والمحال والمقاهي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات في الفترات الليلية، مشددا على عدم السماح لأي منشأة بالتعدي على الطريق وإعاقة حركة المارة والسيارات.



