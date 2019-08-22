مستشار بأكاديمية ناصر يوضح طريقة استخدام الإنترنت في الحروب



وأضاف "الحلبي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، أن الحروب التقليدية عالية التكلفة، وبالتالي يتم استخدام طريقة الهدم من الداخل.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أنه لكي يتم هدم دولة من الداخل، لابد من تحليلها تحليلا جيدا، لمعرفة نقاط الضعف والتي يتم الاختراق من خلالها.



وأشار إلى أن هناك ثلاثة مستويات للانترنت، أولها "السيرفيس"، مثل موقع جوجل، والمستوى الثاني هو "deep internet"، وهو الذي يتم الدخول عليه بـ"كلمة مرور"، مثل "فيسبوك وتويتر"، وهذه تجمع معلومات أكثر عنه، والمستوى الثالث هو "dark internet"، وفيه يتم الحصول على تطبيقات.



وشدد على أنه يتم تجميع البيانات ليس فقط لمعرفة سلوك الأشخاص، ولكن لمعرفة أفكارهم، ثم معتقداتهم، ثم السلوك الجمعي للمجتمع، وردود أفعالهم.

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحروب الدائرة في المنطقة تعتمد على الهدم من الداخل، وليس مثل الحروب السابقة التي تعتمد على المواجهات.