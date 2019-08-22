تابع للمشترى.. ناسا تستعد لاستكشاف القمر "أوروبا" الصالح للحياة

تنوي وكالة ناسا الأمريكية، لعلوم الفضاء إطلاق مهمة جديدة لاستكشاف أقمار كوكب المشتري الـ79.





واحد من هذه الأقمار الـ79 يدعى "أوروبا"، وهو أصغر قليلاً من قمرنا، ويعتقد العلماء، منذ فترة طويلة، أن هناك احتمالات وجود حياة على سطحه.





تشير الدلائل إلى وجود محيط مائي تحت قشرة القمر الجليدية الكثيفة التي قد يصل عمقها إلى عشرات الأميال، ويعتقد العلماء أن هذا الماء يمكن أن يحتوي على الكوكتيل الكيميائي المناسب للحياة، ويمكن أن تكون موطنًا لأحد أشكال الكائنات الحية.





ويبدو أن "أوروبا" لديه الـ3 شروط اللازمة لوجود الحياة: الماء، وربما الكيمياء، والطاقة في شكل التسخين الحراري الناتج من المد والجزر، وهي ظاهرة ناشئة عن الجاذبية، أي أن هناك جاذبية موجودة على هذا القمر.





كل هذا يمكن أن يساعد في إنجاز التفاعلات الكيميائية، كما يساعد أيضًا في حركة المواد الكيميائية بين الصخور والسطح والمحيطات، ومن خلال فتحات التهوية الحرارية المائية.





من المقترح أن تقوم بعثة ناسا، المسماة "يوروبا كليبر"، بصنع عدد من المذنبات، يتم تثبيتها حول "أوروبا"، تحمل الكاميرات والمعدات الازمة لقياس الحقل المغناطيسي للقمر.





ستبحث بعثة ناسا عن بحيرات تحت سطح القمر وتقدم بيانات عن سمك القشرة الجليدية له، ويأمل الفريق أيضًا في تأكيد وجود الماء، الذي اكتشفته سابقًا مركبة الفضاء "جاليليو" التابعة لناسا وتلسكوب هابل الفضائي.





وقال توماس زوربوشن، المدير في مهمات العلوم في مقر ناسا في واشنطن: "نحن جميعًا متحمسون للقرار الذي سيحرك مهمة يوروبا كليبر لفتح أسرار عالم المحيطات"، ومن المتوقع إطلاق المهمة في عام 2025.



