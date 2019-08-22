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أمريكا تنفي مسؤوليتها عن تفجيرات مخازن "الحشد الشعبي" في العراق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:55 ص
أمريكا تنفي مسؤوليتها عن تفجيرات مخازن الحشد الشعبي في العراق
انفجارات بمخازن أسلحة للحشد الشعبي
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نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات ذخيرة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق- وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث أن واشنطن تؤيد سيادة العراق وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق.

واتهمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات في مقراتها في العراق. 

وأعلنت السلطات العراقية أن نتائج التحقيق في انفجار وقع قرب قاعدة الصقر كان ناتجاً عن غارة جوية بطائرة مسيرة عن بعد.

وقالت اللجنة إن الانفجار أشعل حريقا هائلا، مستبعدة بذلك فرضيات سابقة بأن سبب الانفجار عطل كهربائي أو تخزين خاطئ للذخائر.

وألغت الحكومة العراقية قبل أيام جميع تصاريح الرحلات الخاصة للطائرات العراقية أو الأجنبية، فوق بغداد، لكن ذلك لا يمنع، بحسب مراقبين، البحث في جدية تطبيق قرارات مصادرة مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة، والمنتشرة في المناطق المأهولة.
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