أهالي "أبوصالح" في بني سويف يشكرون الرئيس السيسي: "قوافل حياة كريمة وصلت بلدنا"

Advertisements

أعرب أهالي قرية جزيرة أبوصالح، التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف، للمحافظ المستشار هاني عبد الحابر، عن سعادتهم لوصول قطار القوافل الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" لقريتهم، مؤكدين أن الخدمة الصحية بالقرية بسيطة تعتمد على الوحدة الصحية، والقرية بعيدة عن المستشفيات المركزية، وأن وصول القافلة الطبية للقرية وتوفير العلاج بالمجان يعتبر دعم كبير لهم.



واستمع المحافظ لأهالي القرية، خلال تفقده القافلة الطبية، حيث أكدوا له على أهمية هذه القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة والتي توفر الكشف والعلاج بالمجان، معبرين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة "حياة كريمة" والتي تحرص المحافظة، على تنفيذها والإستفادة منها، وخير دليل هذه القوافل التي يستفيد منها المواطن البسيط.



وقالت السيدة محاسن، ربة منزل، إن القافلة وفرت العلاج اللازم بالمجان لها ولأسرتها، حيث لديها 4 أطفال، بعضهم يعاني من أمراض جلدية تم الكشف حالتهم وتشخيص المرض وتوفير العلاج، معبرة عن ذلك بفرحة "أنا مبسوطة جدا وفرحانة إن أطفالي وجدت لهم العلاج وطمنوني عليهم.. متشكرين للرئيس السيسي ومتشكرين للسيد المحافظ".



وأعرب المواطن علي، مزارع، عن سعادته بأن وصل قطار القوافل إلى قريته جزيرة أبوصالح، حيث أن الخدمة الصحية بالقرية بسيطة تعتمد على الوحدة الصحية، والقرية بعيدة عن المستشفيات المركزية، وأن وصول القافلة الطبية للقرية وتوفير العلاج بالمجان يعتبر دعم كبير لهم، معبرا عن تفاصيل معاناة أسرته قائلا: "زوجتي كانت تعاني من الآم بأسنانها، وتم الكشف عليها اليوم وتوفير العلاج لها وتحويلها لأجراء حشو لبعض ضروسها، وتحويل ابنه لمستشفى التأمين الصحي لإجراء عملية له".



كان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قد تفقدا اليوم، القافلة الطبية المجانية بمقر الوحدة الصحية بقرية جزيرة أبو صالح شرق النيل مركز ناصر، التي وقعت الكشف الطبي على 1400 مواطنًا وتوفير العلاج لهم بالمجان، مع إحالة عددًا من المرضى للمستشفى لإجراء عمليات وفحوصات طبية في بعض التخصصات.

