في عيد ميلاد حنان سليمان.. ابنة شقيقها مطربة شهيرة







كانت بداياتها الفنية على المسرح من خلال مسرحية "الجوكر" أمام الفنان محمد صبحي، وبعدها قدمت العديد من المسلسلات الهامة منها: "الضوء الشارد"، "المال والبنون"، "الوتد"، "رأفت الهجان"، كما شاركت فب أفلام ناجحة منها: "الحب فوق هضبة الهرم"، "الجوع"، "الطريق إلى إيلات".







مالا يعرفه الكثيرون من جمهور حنان سليمان هو أنها عمة المطربة الشهيرة أنغام، وابنها هو الفنان الشاب يحيى فودة، والذي سبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها: "تفاحة آدم، كرم الكينج، حكايات بنات".

تحتفل الفنانة حنان سليمان اليوم الخميس، بعيد ميلادها التاسع والخمسين، حيث ولدت في الثاني والعشرين من أغسطس ١٩٦٠.