أستاذ تمويل: ما تحقق في الاقتصاد يؤكد أن القادم أفضل
الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:23 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه خلال الشهور الماضية صدرت عدة تقارير من مؤسسات دولية، مثل تقرير "مورجان ستانلي"، وكانت تشيد بالاقتصاد المصري.
وأكد إبراهيم، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن ما تحقق في الاقتصاد المصري الآن، يشير إلى أن القادم أفضل، موضحا أن قوة البرنامج الاقتصادي المصري ظهرت مع بداية عام 2019.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الأسواق الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، تأثر وضعها الاقتصادي خلال الفترة الماضية وكان بها عزوف عن الاستثمار، أو خروج الاستثمارات منها، وهذا لم يحدث في مصر، وهذا كان مؤشر طيب في تحسن الاقتصاد المصري.
وأكد إبراهيم، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن ما تحقق في الاقتصاد المصري الآن، يشير إلى أن القادم أفضل، موضحا أن قوة البرنامج الاقتصادي المصري ظهرت مع بداية عام 2019.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الأسواق الناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، تأثر وضعها الاقتصادي خلال الفترة الماضية وكان بها عزوف عن الاستثمار، أو خروج الاستثمارات منها، وهذا لم يحدث في مصر، وهذا كان مؤشر طيب في تحسن الاقتصاد المصري.
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