رسمياً .. بيلا يتعاقد مع مدافع غزل المحلة

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا على توقيع عمرو نبيل مدافع فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم المقبل من الممتاز "ب".





وسبق لبيلا ضم أكثر من 10 لاعبين جدد أبرزهم حسام فتحي، ورضا شحاتة، ومصطفى شامخ، ومصطفى كشري، وأحمد أبو هاشم، وأحمد عبد الستار.



