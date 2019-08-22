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رسمياً .. بيلا يتعاقد مع مدافع غزل المحلة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:27 ص
رسمياً .. بيلا يتعاقد مع مدافع غزل المحلة
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مصطفي الجندي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا على توقيع عمرو نبيل مدافع فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم المقبل من الممتاز "ب".


وسبق لبيلا ضم أكثر من 10 لاعبين جدد أبرزهم حسام فتحي، ورضا شحاتة، ومصطفى شامخ، ومصطفى كشري، وأحمد أبو هاشم، وأحمد عبد الستار.


وإختتم فريق بيلا فترة الإعداد الأولى، والتي شهدت خوض ثلاث تجارب ودية، أسفروا عن التعادل مع شربين بدون أهداف، والفوز على شباب الحنفي 9-1، والفوز على بلطيم 2-0.


ويدخل بيلا معسكر مغلق يوم السبت المقبل، في المدينة الشبابية بأبو قير، بمشاركة ما يقرب من 25 لاعب، عقب الحصول على راحه يومي الخميس والجمعة.


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