خبير اقتصادي: هناك إنجازات حدثت في مصر بشكل غير مسبوق
الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:21 ص
نعيم يوسف
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قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري "كان تحت الصفر"، والشعب كان بطلا، وتحمل الظروف الاقتصادية، مشددا على أن وقفة الشعب المصري وانجازات الرئيس السبب الرئيسي في جعل الإقتصاد المصري الأكثر نموًا.
وأضاف سمرة، في مداخلة مع نشرة الأخبار، على قناة "TeN" الفضائية، أن هناك إنجازات حدثت في مصر بشكل غير مسبوق في الجودة والسرعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مؤسسة "بلومبرج" التي توقعت الإفلاس العاجل لمصر عام 2013، أصدرت مؤخرا تقرير أشارت فيه إلى أن مصر من أكثر الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط.
وأضاف سمرة، في مداخلة مع نشرة الأخبار، على قناة "TeN" الفضائية، أن هناك إنجازات حدثت في مصر بشكل غير مسبوق في الجودة والسرعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مؤسسة "بلومبرج" التي توقعت الإفلاس العاجل لمصر عام 2013، أصدرت مؤخرا تقرير أشارت فيه إلى أن مصر من أكثر الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط.
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