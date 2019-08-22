إيهاب سمرة: الاقتصاد المصري قبل مجيء الرئيس السيسي كان "تحت الصفر"

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أعرب إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، عن سعادته بإشادة الدورية الاقتصادية العالمية "لومبرج" بالاقتصاد المصري وذكرها أنه الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".



وذكر سمرة، أن الاقتصاد المصري قبل مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي "مكنش صفر.. ده كان تحت الصفر"، على حد وصفه، ولم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق بالنهوض بالاقتصاد بهذه السرعة، ولكن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن الشعب هو البطل الحقيقي في تلك الانجازات.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري استوعب جيدًا قرارات رفع الدعم، كما أن الشعب له الفضل الكبير في جمع 64 مليار جنية لإنشاء قناة السويس الجديدة، موضحًا أن وعي الشعب المصري وحكمة القيادة المصرية جعلت كل الدوريات الاقتصادية العالمية تغير رأيها عن مصر 180 درجة، فبعد أن كانوا يتحدثون عن الإفلاس، يشيدون الآن بعظمة النهوض الاقتصادي.



وأكد أن من أسباب هذه المعجزة الاقتصادية لم تكن فقط مجرد الانجازات، ولكن عودة الدولة إلى السوق بقوة، بداية من التعمير والبناء مثل انشاء المدن الجديدة الفخمة، وحتى إنشاء مساكن بديله للمناطق العشوائية كالاسمرات والسيدة وزينب، بجانب تدخلها في علاج فيروس سي الذي كان يفتك بأكباد المصريين، وتعميق صناعة الأدوية في مصر.