أبرزها فرقة Gipsy Kings.. مفاجآت عديدة في حفل تامر حسني تجعله الأضخم في الساحل الشمالي

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي وذلك يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.









يحضر الفنان تامر حسني، لجمهوره في الحفل عدة مفاجأت ضخمه ، نظرا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"،





ويفاجأ الفنان تامر حسني،جمهوره ، بحضور فرقة Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء علي المسرح، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





وسيقدم حسني، في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.





كما يحرص حسني، علي أن يكون شكل المسرح مُبتكر وجديد، حيث أن شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات الراعي للحفل، ومن المؤكد أن يكون الحفل الأقوي والأضخم بحفلات موسم الصيف وسيشهد حضور جماهيري ضخم.





فرقة "Gipsy Kings" تقدم أغاني فلامنكو باللهجة الأندلسية للغه الإسبانية.





ومن أشهر أغانيهم التي حققت نجاحا ضخما ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب":

La Montaña..

Djobi, Djoba

Amor mío ..Trista Pena.. Bamboleo ..Baila me..Habla me



