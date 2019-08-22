مصطفى الفقي: النموذج المصري في التعامل مع أفريقيا حاليا نموذج يُحتذى به

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن النموذج المصري في التعامل مع إفريقيا حاليًا نموذج يحتذى، موضحًا أن المبادرة المصرية لعلاج مرض فيروس سي في الدول الأفريقية دليل على سياسة مصر الجديدة في القارة.



وأضاف "الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع إفريقيا بتواضع شديد جعل الدور المصري مقبولًا جدًا.



وشدد على أن مصر ليست دولة فقيرة ولها موارد طبيعية إذا تم استغلالها ستكون دولة واعدة.

