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شاهد.. التريلر الرسمي لمسلسل "Elite" بموسمه الثانى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:30 ص
شاهد.. التريلر الرسمي لمسلسل Elite بموسمه الثانى
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الفجر الفني
 
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أطلق القائمون على مسلسل " Elite " التريلر الرسمى للعمل بموسمه الثاني، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في 6 سبتمبر المقبل ، و التريللر مدته دقيقة و 11 ثانية جمعت عدد من لقطات العمل.

مسلسل " Elite " الذي تدور أحداثه في سياق جريمة حول ثلاثة مراهقين من الطبقة العاملة في مدرسة خاصة  في  اسبانيا يصطدمون مع الطلاب الأثرياء ، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم جورجينا اموروس و جورج لوبيز و إيفا لوراش .
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