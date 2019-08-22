شاهد.. التريلر الرسمي لمسلسل "Elite" بموسمه الثانى





أطلق القائمون على مسلسل " Elite " التريلر الرسمى للعمل بموسمه الثاني، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في 6 سبتمبر المقبل ، و التريللر مدته دقيقة و 11 ثانية جمعت عدد من لقطات العمل.



