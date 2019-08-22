أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 21-8-2019
الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:31 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تقلبات جوية وارتفاع شديد في الحرارة.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الأسبوع المقبل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الأيام الماضية شهدت انخفاض في درجات الحرارة، حيث كانت درجة الحرارة فيها أقل من المعدل الطبيعي.
استشاري صحة نفسية يوجه نصائح لمواجهة ضغوط العمل (فيديو)
قال الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية، إن هناك نوعان من الضغط هو ضغط مادي وهو يكون على شيء ملموس، وضغط نفسي، وهو الذي يحدث في العمل وداخل الأسرة والمجتمع، والذي يتسبب فيه بعض الأفكار.
اكتشاف "تابوت فرعوني" على سطح المريخ.. زاهي حواس يكشف الحقيقة
كشف الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري، حقيقة اكتشاف "تابوت فرعوني" على سطح المريخ، موضحًا أنه يوجد جنون يسمى بالأهرامات لدى البعض من الخارج، وأن كل فترة يخرج أحاديث وشائعات في ذلك الشأن.
وزارة التموين تكشف موعد إغلاق باب تظلمات المرحلة الرابعة
وأضاف "مدكور"، أنه يتم إبلاغ المواطن بسبب الاستبعاد، ويتم إبلاغه بكيفية التظلم أيضًا، لافتًا إلى أن باب تظلم المرحلة الرابعة سيغلق يوم 25 أغسطس، وبعدها سيتم فحص التظلمات.
نائب رئيس هيئة السكك الحديدية يطالب بالتصدي لظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالطوب
انتقد المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات القصيرة والطويلة، ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالطوب، والتسبب في إصابة عديد من الركاب، مشيرا إلى أن الإعلام والمدرسة والمشايخ، لهم دور في توعية الأطفال بأن ما يتم إتلافه يؤثر على الجميع في التعليم والصحة وكل المجالات.
الإسكان: 50% من الثروة العقارية مخالف.. والحل هو التصالح
كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن أكثر من 50% من الثروة العقارية مخالف، مشيرا إلى أن الحل هو التصالح خاصة أنه يصعب هدم هذه المنازل وتشريد أهلها.
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة على هذه المناطق.. وتحذر من الشبورة المائية
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
مجلس الوزراء: إطلاق برنامج لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلق برنامجًا، لاستبدال المركبات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع توفير قروض ميسرة على فترة سداد كبيرة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تقلبات جوية وارتفاع شديد في الحرارة.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الأسبوع المقبل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الأيام الماضية شهدت انخفاض في درجات الحرارة، حيث كانت درجة الحرارة فيها أقل من المعدل الطبيعي.
استشاري صحة نفسية يوجه نصائح لمواجهة ضغوط العمل (فيديو)
قال الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية، إن هناك نوعان من الضغط هو ضغط مادي وهو يكون على شيء ملموس، وضغط نفسي، وهو الذي يحدث في العمل وداخل الأسرة والمجتمع، والذي يتسبب فيه بعض الأفكار.
اكتشاف "تابوت فرعوني" على سطح المريخ.. زاهي حواس يكشف الحقيقة
كشف الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري، حقيقة اكتشاف "تابوت فرعوني" على سطح المريخ، موضحًا أنه يوجد جنون يسمى بالأهرامات لدى البعض من الخارج، وأن كل فترة يخرج أحاديث وشائعات في ذلك الشأن.
وزارة التموين تكشف موعد إغلاق باب تظلمات المرحلة الرابعة
وأضاف "مدكور"، أنه يتم إبلاغ المواطن بسبب الاستبعاد، ويتم إبلاغه بكيفية التظلم أيضًا، لافتًا إلى أن باب تظلم المرحلة الرابعة سيغلق يوم 25 أغسطس، وبعدها سيتم فحص التظلمات.
نائب رئيس هيئة السكك الحديدية يطالب بالتصدي لظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالطوب
انتقد المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات القصيرة والطويلة، ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالطوب، والتسبب في إصابة عديد من الركاب، مشيرا إلى أن الإعلام والمدرسة والمشايخ، لهم دور في توعية الأطفال بأن ما يتم إتلافه يؤثر على الجميع في التعليم والصحة وكل المجالات.
الإسكان: 50% من الثروة العقارية مخالف.. والحل هو التصالح
كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن أكثر من 50% من الثروة العقارية مخالف، مشيرا إلى أن الحل هو التصالح خاصة أنه يصعب هدم هذه المنازل وتشريد أهلها.
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة على هذه المناطق.. وتحذر من الشبورة المائية
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
مجلس الوزراء: إطلاق برنامج لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلق برنامجًا، لاستبدال المركبات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع توفير قروض ميسرة على فترة سداد كبيرة.
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